Kerala SK-20 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം

Kerala Suvarna Keralam SK-20 Lottery Result: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം.
  • Sep 26, 2025, 01:31 PM IST
സുവർണകേരളം ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.

തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.

രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.

ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com എന്നിവയിലൂടെ ഫലം അറിയാന്‍ കഴിയും.

സുവർണ കേരളം ലോട്ടറിക്ക് 50 രൂപയാണ് നിരക്ക്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ് ഈ ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്.

