Kerala Suvarna Keralam SK-18 Lottery Result: സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്
സുവർണ കേരളം എസ്കെ 18 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. 50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
RY 429773 (WAYANAD) എന്ന നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം RX 603599 (THIRUVANANTHAPURAM) എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RW 113261 (MANANTHAVADY) എന്ന ടിക്കറ്റിനും ലഭിച്ചു.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: RN 429773, RO 429773, RP 429773, RR 429773, RS 429773, RT 429773, RU 429773, RV 429773, RW 429773, RX 429773, RZ 429773
നാലാം സമ്മാനം: 0722 0927 1229 1453 1725 2446 3820 4583 4617 4654 4880 5635 5769 7992 8214 8274 9088 9560 9706 9717
സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കുറവ് ആണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്ന് തുക കൈപ്പറ്റാം. സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറിയും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ഉൾപ്പെടെ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കുകളിലോ സമർപ്പിക്കാം. ഫലത്തിന്റെ പൂർണവിവരം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും.