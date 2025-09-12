English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Suvarna Keralam SK-18 Lottery Result: സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്

 

സുവർണ കേരളം എസ്കെ 18 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്

 
1 /5

നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. 50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളം ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

2 /5

RY 429773 (WAYANAD) എന്ന നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം RX 603599 (THIRUVANANTHAPURAM) എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RW 113261 (MANANTHAVADY) എന്ന ടിക്കറ്റിനും ലഭിച്ചു.  

3 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: RN 429773, RO 429773, RP 429773, RR 429773, RS 429773, RT 429773, RU 429773, RV 429773, RW 429773, RX 429773, RZ 429773    

4 /5

നാലാം സമ്മാനം: 0722  0927  1229  1453  1725  2446  3820  4583  4617  4654  4880  5635  5769  7992  8214  8274  9088  9560  9706  9717  

5 /5

സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കുറവ് ആണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്ന് തുക കൈപ്പറ്റാം. സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറിയും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ഉൾപ്പെടെ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കുകളിലോ സമർപ്പിക്കാം. ഫലത്തിന്റെ പൂർണവിവരം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും.  

Suvarna Keralam Lottery Kerala Lottery Results Lottery Results സുവർണ്ണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: അങ്ങ് കത്തിക്കയറുവാണല്ലോ..! പിടിച്ചാൽ കിട്ടാതെ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; ഇന്ന് കൂടിയത്...

You May Like

Sponsored by Taboola