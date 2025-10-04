Kerala Thiruvonam Bumper BR 105 Lottery Result: തിരുവോണം ബമ്പർ ഇക്കുറി റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയാണ് നടന്നതെന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രി കഎഎൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഒരു ടിക്കറ്റ് മാത്രം ഡാമേജ് ആയതിനാൽ വിറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെണയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ്. TH 577825 എന്ന നമ്പരിനാണ് ഇക്കുറി ഭാഗ്യം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 25 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏജന്റ് കെ തങ്കരാജ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. കൊച്ചി നെട്ടൂരിലാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്.
രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്കാണ് ലഭിക്കുക. ഏതൊക്കെ നമ്പരുകൾക്കാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചതെന്ന് നോക്കാം - TK 459300, TD 786709, TC 736078, TL 214600, TC 760274, T L 669675, TG 176733, TB 221372, TL 160572, TL 701213, TL 600657, TG 801966, TG 733332, TJ 385619, TD 779299, TG 176733, TG 307775, TB 659893, TH 464700, TH 784272, TE 714250
മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയ നമ്പരുകൾ - TA 195990, TB 802404, TC 355990, TD 235591, TE 701373, TG 239257, TH 262549, TJ 768855, TK 530224, TL 270725, TA 774395, TB 283210, TC 815065, TD 501955, TE 605483, TG 848477, TH 668650, TJ 259992, TK 482295, TL 669171
നാലാം സമ്മാനം - TA 610117, TB 510517, TC 551940, TD 150095, TE 807156, TG 527595, TH 704850, TJ 559227, TK 840434, TL 581935
തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പൂജ ബംബർ ലോട്ടറി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ആൻ്റണി രാജു എം.എൽ. എ ടിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി. 12 കോടിയാണ് പൂജ ബമ്പറിന്റെ സമ്മാനം.
