/Kerala Vishu Bumper Lottery Result 2026: 12 കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? വിഷു ബമ്പർ ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്

Vishu Bumper Lottery Result 2026: ഈ വർഷത്തെ വിഷു ബമ്പർ BR-109 നറുക്കെടുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടന്നു
ഒന്നാം സമ്മാനം: VB 135452 എന്ന നമ്പരിനാണ്. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ 12 കോടി അടിച്ചത്.
രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി വീതം ആറ് പേർക്കാണ്. VA 616453, VB 327020, VC 348224, VD 252972, VE 649598, VG 367998, എന്നീ നമ്പറുകൾക്കാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം.
ഒരു ടിക്കറ്റിന്റെ വില 300 രൂപയാണ്. വിഷു ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിക്ക് ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. 12 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നാലാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും അഞ്ചാം സമ്മാനം അയ്യായിരം രൂപയും ആറാം സമ്മാനം രണ്ടായിരം രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനം മുന്നൂറ് രൂപയുമാണ്.
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയും പോർട്ടലുകളിലൂടെയും വിഷു ബമ്പർ 2026-ന്റെ ഫലം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
സമ്മാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് മുൻപായി ഔദ്യോഗിക പിഡിഎഫ് (PDF) ഫലവുമായി നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറുകൾ കൃത്യമായി ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
സമ്മാനത്തുക 5,000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതൊരു അംഗീകൃത ലോട്ടറി റീട്ടെയിലർമാർക്കും യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റ് നൽകി തുക കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്.
എന്നാൽ 5,000 മുതൽ 10,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ, യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റും അതോടൊപ്പം തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും (പാൻ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ) സഹിതം കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലോ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പ്രധാന ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ നേരിട്ടെത്തി സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.