Ketu Nakshatra Gochar: കേതു മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ വാനോളം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Ketu Gochar In Makam Nakshathra: ജ്യോതിഷപ്രകാരം പാപി ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേതു ഉടൻതന്നെ നക്ഷത്ര മാറ്റം നടത്തും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.
Ketu Gochar 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ കേതു ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ 18 മാസത്തിലും കേതു രാശിമാറ്റും.  അതുപോലെ  ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം നക്ഷത്ര മാറ്റുവും നടത്തും. ഇത് 12 രാശികളെയും മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും ബാധിക്കും. നിലവിൽ കേതു ചിങ്ങ രാശിയിലും പൂരം നക്ഷത്രത്തിലുമാണ്.

മാർച്ച് 29 ആയ നാളെ കേതു സ്വന്തം നക്ഷത്രമായ മകം നക്ഷത്രത്തിൽ  പ്രവേശിക്കും. ഈ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള കേതുവിന്റെ പ്രവേശനം ചില രാശിചിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ പോസിറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തും.  കേതുവിന്റെ മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം  ഏതൊക്കെ രാശികൾക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് നോക്കാം...   

ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് 2026 മാർച്ച് 29 ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:49 ന് കേതു മകം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.  ഇത് ഡിസംബർ 5 വരെ അവിടെ തുടരും. ഒരു ഗ്രഹം അതിന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ശക്തമാകും.

കേതുവിന്റെ സ്വന്തം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും.  ജാതകത്തിൽ ശുഭഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്താൽ ഉയർന്ന പദവി നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് കേതു. കേതുവിനെ മോക്ഷം, ത്യാഗം, അകൽച്ച, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ ഘടകമായി കണക്കാക്കുന്നു.

കേതു ഒരു അശുഭ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ അസുഖം, ദോഷങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് നഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.  

മകരം (Capricorn):  കേതുവിന്റെ മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഗുണകരമാകും. കേതു ഈ രാശിയുടെ എട്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിൽ ഗുണം ചെയ്യും. ജീവിതത്തിലെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കാം.  തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം വളരെ ഗുണകരമാകും.

വൃശ്ചികം (Scorpio): കേതുവിന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റം ഇവർക്ക് പല മേഖലകളിലും ഗുണം ചെയ്യും. കേതു ഈ രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്ക് തൊഴിൽ, ബിസിനസ് എന്നിവയിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധ്യത. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ രാശിക്ക് പദവി, അന്തസ്സ്, വിജയം എന്നിവയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. സർക്കാർ ജോലിയിൽ വിജയം സാധ്യമാണ്.

ധനു (Sagittarius): കേതുവിന്റെ സ്വന്തം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഗുണകരമാകും. കേതു ഈ രാശിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. കേതു നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചായ്‌വ് തോന്നാം. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ അധിപനായ വ്യാഴം ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും  സാമൂഹിക അന്തസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

