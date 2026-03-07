Ketu Nakshatra Transit: ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഗ്രഹമാണ് കേതു. കേതുവിന്റെ രാശി-നക്ഷത്ര മാറ്റങ്ങൾ 12 രാശികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താറുണ്ട്.
മാർച്ച് 29ന് കേതു മകം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. മകം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനാണ് കേതു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഈ സംക്രമണം വളരെ ശക്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് കേതുവിന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം നേടാനാകും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് അംഗീകാരവും പ്രശംസയും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മുന്നിൽ പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കും. ഈ കാലയളവിൽ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർധിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ ഈ കാലയളവിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴിലിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം വരുമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആദരവ് വർധിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് കേതുവിന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റ കാലയളവിൽ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ടാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
