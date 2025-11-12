Shani Margi Guru Vkari 2025: വർഷങ്ങൾക്ക് വ്യാഴ വക്രിയും ശനി മാർഗിയും ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shani Margi Guru Vakri: ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം അതിന്റെ രാശി മാറ്റുന്നു.
വ്യാഴം 2025 നവംബർ 11 മുതൽ കർക്കടകത്തിൽ വക്രഗതിയിൽ ചലിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് മാർച്ച് 11 വരെ തുടരും. ഡിസംബർ 5 ന് വ്യാഴം മിഥുനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ശനി നേർരേഖയിലേക്ക് മാറും
ശനി നിലവിൽ മീനത്തിൽ വക്രഗതിയിലാണ്. നവംബർ അവസാനം അതേ രാശിയിൽ നേർരേഖയിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രഗതിയും ശനിയുടെ നേർരേഖയും ഒരുമിച്ച് 2026 ലെ പുതുവർഷത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നൽകും.
വ്യാഴത്തിന്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയും ശനിയുടെ നേർരേഖ ചലനവും ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ വിശകലനം ചന്ദ്രരാശിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഒരു ശുഭഗ്രഹം വക്രഗതിയിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണപരമായ ഫലങ്ങൾ പലമടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും.
അറിവ്, സമ്പത്ത്, മതം, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി വ്യാഴത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. വിവാഹം, കുട്ടികൾ, ഭാഗ്യം എന്നിവയിലും ഇത് ഒരു ഘടകമാണ്.
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനന ചാർട്ടിൽ വ്യാഴം ശുഭകരമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും.
അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാത തുറക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ എല്ലാ ജോലികളും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും.
മകരം (Capricorn): ഈ രാശിയിൽ വ്യാഴം ഏഴാം ഭാവത്തിൽ വക്രഗതിയിലായിരിക്കും. തൽഫലമായി ആറാമത്തെ ഭാവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഇത് നൽകും. ഇത് കൂടാതെ, ശനി മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നേരിട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യും. വ്യാഴത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും ലഗ്നത്തിലും മൂന്നാം ഭാവത്തിലും പതിക്കും. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ കഴിയും.
തുലാം (Libra): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ശനിയുടെ നേർരേഖയിലുള്ള ചലനവും വ്യാഴത്തിന്റെ പിന്നോക്ക ചലനവും അനുകൂലമായിരിക്കും. പത്ത്, ഒൻപത് ഭാവങ്ങളിൽ വ്യാഴം വക്രഗതിയിൽ ആയിരിക്കും. ആറാം ഭാവത്തിൽ ശനി നേരിട്ട് ആയിരിക്കും. സമ്പത്തിന്റെ ഭവനമായ നാലാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഭാവങ്ങളിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം പതിക്കും.
മീനം (Pisces): വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രഗതിയും ശനിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ചലനവും ഇവർക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകും. വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയിൽ ശനിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ചലനം ഉള്ളതിനാൽ നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും, വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ പ്രകടമാകും. ശനി ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ നേരിട്ട് ആയിരിക്കും, വ്യാഴം അഞ്ചാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഭാവങ്ങളിൽ വകരഗതിയിലായിരിക്കും. വ്യാഴം നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ പിന്നോക്കമായിരിക്കും, ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം. വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപരമായ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം നിരവധി ശുഭകരമായ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ അവസാനിക്കും, അവരിൽ നിന്ന് സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
