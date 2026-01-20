English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Surya Gochar: സൂര്യൻ ശനിയുടെ രാശിയിലേക്ക്... ഇവർക്ക് ലഭിക്കും രാജകീയ ജീവിതം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Surya Gochar: സൂര്യൻ ശനിയുടെ രാശിയിലേക്ക്... ഇവർക്ക് ലഭിക്കും രാജകീയ ജീവിതം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Sun Transit In Kumbh 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് സൂര്യൻ കുംഭ രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടവും പുരോഗതിയും ലഭിക്കും.
Sun Transit In Aquarius 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യനെ ആത്മാവ്, പിതാവ്, ഭരണം, ആത്മവിശ്വാസം, സർക്കാർ തൊഴിൽ എന്നിവയുടെ ഘടകമായി കണക്കാക്കുന്നു. സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അത് ഈ മേഖലകളെയും രാഷ്ട്രത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. 

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ ഫെബ്രുവരി 7 ന് കുംഭത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും.  ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.

പുതിയ ജോലിക്കും വരുമാന വർദ്ധനവിനും സാധ്യത. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാരാണ് ഇവയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...  

മേടം (Aries): സൂര്യന്റെ രാശിമാറ്റം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കാം. സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് വരുമാന, ലാഭ മേഖലയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ചില സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും, പഴയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭം നൽകിയേക്കാം.

ധനു (Sagittarius): ഇവർക്ക് സൂര്യന്റെ സംക്രമണം അനുകൂലമായിരിക്കും. ധൈര്യത്തെയും വീര്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ചാർട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും. വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലയളവ് വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയും ബഹുമാനവും ആദരവും നേടുകയും ചെയ്യും. 

കുംഭം (Aquarius): സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ഈ സംക്രമണം നടക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ബഹുമാനവും അന്തസ്സും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. പഴയ തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടാം. ഈ സമയത്ത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടാം. വിവാഹിതർക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം, അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

