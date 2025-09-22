Money Plant: മണി പ്ലാന്റിന് ഇത്ര ഗുണങ്ങളോ?
വീടിനുള്ളിൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്നത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കും.
അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ വിഷാംശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മണി പ്ലാന്റിന് സാധിക്കും.
മണി പ്ലാന്റ് ചെറിയ പരിചരണത്തോടെ എളുപ്പം വളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ചെടിയാണ്
മണി പ്ലാന്റ് ഈർപ്പത്തെ പുറത്തുവിടുന്നു. ഇത് വീടിനുള്ളിൽ വരണ്ട അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവുന്നത് തടയുന്നു
മണി പ്ലാന്റ് പോലുള്ള ചെടികൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതു വഴി മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
വിടിനകം ഭംഗിയാക്കാൻ മണി പ്ലാന്റ് സഹായിക്കും. ഇതിന്റെ പച്ചപ്പ് മുറിയിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി നിറയ്ക്കും
