  • Chanakya Niti: ഈ സ്വാഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തൂ...ചാണക്യ നീതി

Chanakya Niti: ഈ സ്വാഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തൂ...ചാണക്യ നീതി

 ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനേക്കാൾ ലോലയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനേക്കാൾ നാലിരട്ടി ധൈര്യശാലിയാണ്. പുരുഷനേക്കാൾ ആറ് മടങ്ങ് ധൈര്യവും എട്ട് മടങ്ങ് അഭിനിവേശ ശക്തിയും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്.   

ഒരു സ്ത്രീ സ്വഭാവത്താൽ ധൈര്യശാലിയും, വഞ്ചകയും, വിഡ്ഢിയും, അത്യാഗ്രഹിയും, ക്രൂരയും ആണെന്ന് ചാണക്യ നീതിയിൽ പറയുന്നു.   

പുരുഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം സ്ത്രീയാണ്. രു പുരുഷന്റെ മേൽ അവളുടെ ആകർഷകമായ, കാമവികാരങ്ങൾ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. അവനെ അഭിനിവേശത്തിന്റെയും യുക്തിരഹിതമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും തടവറയിൽ ഒതുക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ വിജയിക്കും.  

പവിത്രയും, കൗശലക്കാരിയും, സദ്‌ഗുണസമ്പന്നയും, സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ളവളുമായ ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമേ ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തൂ. അവൾക്ക് മാത്രമേ അവന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അത്തരമൊരു ഭാര്യ ഏതൊരു പുരുഷനും ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്. അത്തരമൊരു സ്ത്രീയെ തന്റെ ഭാര്യയായി കണ്ടെത്തിയ പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ.  

സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഒരു രാജാവുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലത് രാജാവില്ലാത്തതാണ്; ദുഷ്ടനായ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു സുഹൃത്ത് ഇല്ലാത്തതാണ്; അവിശ്വസ്തയായ ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഭാര്യ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് ചാണക്യൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.  

