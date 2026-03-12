Today's Horoscope: സ്ഥാനക്കയറ്റം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ഇന്ന് നേട്ടം കൊയ്യും രാശികൾ ഇവരാണ്, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിൽരംഗത്ത് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ഏറെക്കാലമായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. യാത്രകൾ നല്ല ഫലം നൽകും. സുഹൃത്തുകളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചേക്കും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് അവർ മനസിൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പരീക്ഷകളിലും അഭിമുഖങ്ങളിലും വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കർമ്മരംഗത്ത് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അവയെല്ലാം മറികടക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഉദരസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനാകും. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ശല്യം കുറയും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പ്രശസ്തിയും ബഹുമതിയും തേടിയെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ ലാഭം നേടാനാകും. വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിച്ചേക്കാം. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ ജാഗ്രത വേണം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
