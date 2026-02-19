Mercury Transit On 28 February: 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ രാജയോഗം ഉണ്ടാകും.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനെന്നാണ് ബുധൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ബുധൻ അസ്തമയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഗുണം നൽകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇരട്ടിയാകും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാധാരണ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ജീവിതത്തിൽ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ നൽകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനാകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരവും ആദരവും ലഭിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
