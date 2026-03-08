English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shani Asta 2026: ശനി 40 ദിവസത്തോളം അസ്തമയത്തിൽ; മാർച്ച് 13 മുതൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ

Shani Asta 2026: ശനി 40 ദിവസത്തോളം അസ്തമയത്തിൽ; മാർച്ച് 13 മുതൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ

Shani In Pisces: നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളമാണ് ശനി അസ്തമയത്തിൽ തുടരുക. ശനിയുടെ അസ്തമയം മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
  • Mar 08, 2026, 02:55 PM IST
1 /5

ജ്യോതിഷപ്രകാരം, ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും മാറ്റങ്ങൾ പലവിധത്തിലാണ് 12 രാശിക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്. മീനം രാശിയിൽ ശനിയുടെ അസ്തമയം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ നൽകും.

2 /5

മാർച്ച് 13ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 7.13ന് ആണ് ശനി അസ്തമനാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത്. 40 ദിവസത്തോളം സമയം ഏപ്രിൽ 22 വരെ അസ്തമനത്തിൽ തുടരും. ഇത് ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഗുണകരമാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.

3 /5

മേടം രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പലകാര്യങ്ങളിലും ശുഭകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി വളർച്ചയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിയുടെ പൂർണപിന്തുണയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.

4 /5

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരംഗത്ത് പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങളും ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.

5 /5

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തേടിയെത്തും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

