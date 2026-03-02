Today's Horoscope: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം പറയുന്നതെന്ത്? 12 രാശികളുടെയും സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് പഠനത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. സർഗ്ഗാത്മക മേഖലകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടായേക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും. വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
മിഥുനം രാശിക്കാർ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെച്ചൊല്ലി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് ശാന്തത പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
കർക്കടകം രാശിക്കാരുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ അൽപം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടേക്കാം. അതിനാൽ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ വർധിക്കാനിടയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ലാഭകരമായ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ദ നൽകാനിടയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. യാത്രകൾക്ക് തയാറെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ തീരുമാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും.
മകരം രാശിക്കാർ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിസ്ഥലത്തെ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കാം.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദേശയാത്രകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
