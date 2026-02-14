English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Maha Shivratri 2026: മഹാശിവരാത്രി 2026; കുംഭം രാശിയിൽ അഞ്ച് ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ സം​ഗമം, സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഈ രാശിക്കാരെ

Mahashivratri 2026 Lucky Zodiac Signs: ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 15ന് ആണ് മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം അപൂർവ്വമായ ഗ്രഹസംഗമം നടക്കും.
  • Feb 14, 2026, 08:00 PM IST
മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ 5 ഗ്രഹങ്ങളുടെ അപൂർവ്വ സംഗമം നടക്കും. ഇതിലൂടെ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളും. കുംഭം രാശിയിലാണ് അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ ചേരുന്നത്. ഇത് 12 രാശിക്കാരിൽ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. വിദേശയാത്ര നടത്താൻ യോഗം ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നതുല്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാകും.

കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല സമയമാണ്. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേഗം പരിഹാരം കാണാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. സ്വത്ത് വകകൾ വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

