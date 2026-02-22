Horoscope Today February 22: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Horoscope Malayalam: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തെല്ലാം ഗുണദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാം. സമ്പൂർണ രാശിഫലം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജോലിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടാകും. ധന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ ഒഴിവാക്കണം. കുടുംബത്തിൻറെ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി മികച്ച ദിവസമാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആശയവിനിമയ കഴിവ് നേട്ടമാകും. ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശംസ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. മനസിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും തേടിയെത്തും. പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ജോലിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ചിവലുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും ഭക്ഷണകാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ വേണം.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. യാത്രകൾ പോകാൻ സാധ്യത. പഠനത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആത്മീയ ചിന്തകൾ വർധിക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷവും സൌഹൃദവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
