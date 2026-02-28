English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Weekly Horoscope: മാർച്ച് മാസം ആദ്യവാരം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പത്തും സന്തോഷവും പടികടന്നെത്തും ഈ രാശിക്കാർക്ക്

Weekly Horoscope: മാർച്ച് മാസം ആദ്യവാരം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പത്തും സന്തോഷവും പടികടന്നെത്തും ഈ രാശിക്കാർക്ക്

Weekly Horoscope March 1 To 7: മാർച്ച് ഒന്നോടെ പുതിയ മാസത്തിലേക്കും ഈ മാസത്തെ ആദ്യ ആഴ്ചയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ  ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
  • Feb 28, 2026, 06:52 AM IST
മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച വലിയ ഭാഗ്യം കൈവരും. ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യരാശികളിൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം.

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച ധൈര്യവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധികൾ അവസാനിക്കും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തികമായി മികച്ച സമയം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണാനാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിജയമുണ്ടാകും. വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം.

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. കരിയർ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. വ്യക്തിഗത വളർച്ചയുണ്ടാകും. ആശങ്കകൾ അകന്ന് മനസ് ശാന്തമാകും. സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും. കുടുംബത്തിൽ  സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. പഠനത്തിൽ വിജയം നേടും. വിദേശ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം.

