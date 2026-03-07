Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്കാർ അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; അറിയാം ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വന്നെത്തും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകുന്ന സമയമാണിത്. ഏറെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. ദൂരയാത്രകൾക്ക് അഴസരം വന്നുചേരും.
മിഥുനം രാശിക്കാർ അമിത ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷകരമായ നിമിഷം പങ്കിടുന്നത് മനസിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകും.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിൽപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പരീക്ഷകളിലും അഭിമുഖങ്ങളിലും ഇവർ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിഭാരം വർധിച്ചേക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അതീവ ജാഗ്രത വേണം. കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാരായ ബിസിനസുകാർക്ക് ഇന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഉല്ലാസയാത്ര പോകാൻ അവസരമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ഇന്ന് എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭൂമി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാനാകും. പുതിയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്തോഷമുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റമോ അംഗീകാരമോ ലഭിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിവസമാണിന്ന്. പണമിടപാടുകളിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഒത്തുചേരുന്നതിന് അവസരമുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനാകും. കലാ-സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് സമയം നല്ലതാണ്. വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
