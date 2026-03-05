Jupiter Direct In Gemini: മാർച്ച് 11ന് വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക്; പിന്നീടുള്ള നാളുകൾ 12 രാശിക്കാർക്കും നിർണായകം, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Malayalam Horoscope March 2026: 2026 മാർച്ച് 11ന് വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കരിയറിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും. പല കാര്യങ്ങളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. അനാവശ്യ ആശങ്കകളെ ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തികം എന്നിവയിലെല്ലാം നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം. സഹപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സമ്മർദ്ദം കുറയും. ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. കരിയറിൽ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് മാറാൻ അനുകൂല സമയം.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകളെ അകറ്റുക.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ പദ്ധതികളും അനുകൂലമായി വരും. ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിജയത്തിലേക്കെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് പല കോണിൽ നിന്നും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കരിയറിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കണ്ട് അവഗണിക്കരുത്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സമ്പത്ത് വർധിക്കും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. മാനസികാരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴത്തിൻറെ മിഥുനത്തിലേക്കുള്ള നേർഗതി സഞ്ചാരത്തിലൂടെ പല പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയും പ്രശ്നങ്ങളും വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ ആദരവും അംഗീകാരവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
