Malayalam Horoscope March 2026: ശുക്രൻ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നത് ചില രാശിക്കാരിൽ വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
ശുക്രൻറെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൈവരും. മീനം രാശിയിലേക്കുള്ള ശുക്രൻറെ മാറ്റം ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രൻറെ മാറ്റത്തിലൂടെ പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം തേടിയെത്തും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൈവരും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മികച്ച സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഇരട്ടിയാകും. നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹത്തിന് സാധ്യത.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
