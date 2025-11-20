English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lakshmirajayoga: വ്യാഴം മിഥുഥുനം രാശിയിലേക്ക്; ലക്ഷ്മീരാജയോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇട്ടുമൂടാൻ പണം!

Lakshmirajayoga: വ്യാഴം മിഥുഥുനം രാശിയിലേക്ക്; ലക്ഷ്മീരാജയോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇട്ടുമൂടാൻ പണം!

പുതുവർഷത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നിരവധി രാജയോഗങ്ങളോടെയാണ് പുതുവർഷത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത്.
  • Nov 20, 2025, 05:30 AM IST
പുതുവർഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹമാറ്റങ്ങൾ നിരവധി രാജയോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇത് 12 രാശിക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ലക്ഷ്മീരാജയോഗം പലവിധത്തിലും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കും.

2026ൽ വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻറെ ഫലമായി ലക്ഷ്മീരാജയോഗം രൂപപ്പെടുകയും ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യദിനങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് അറിയാം.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം.

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ മികച്ച ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. ശമ്പളം വർധിക്കും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം ഉണ്ടാകും.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. സമാധാനവും സന്തോഷവും തേടിയെത്തും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ധനലാഭത്തിന് യോഗം കാണുന്നു. സാമ്പത്തികമായി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

