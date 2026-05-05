Lakshmi Kubera Yoga: ലക്ഷ്മീകുബേര യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ ആറ് നാളുകാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?

Lucky Birth Stars: ജന്മ നക്ഷത്രം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ഓരോ നാളുകാർക്കും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു.
  • May 05, 2026, 03:57 PM IST
ഉത്രം നക്ഷത്രക്കാർ ഭാഗ്യമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ബുദ്ധിയുള്ളവരാകും. ഇവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനം നേടും.

അത്തം നക്ഷത്രക്കാർ ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരായിരിക്കും. സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും കലഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നവരും ആകും. ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഇവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിനും മിടുക്കരാണ്.

ചിത്തിര നക്ഷത്രക്കാർ ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇവർ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും വിവേകത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കും. തോറ്റുപോകുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. കുടുംബത്തിനായി കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കും.

ചോതി നക്ഷത്രക്കാർ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്നവരാകും. എപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കും ഇവർ. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വിജയം നേടും. സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തിയുണ്ടാകും.

വിശാഖം നക്ഷത്രക്കാർ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരാകും. മറ്റുള്ളവരോട് ബഹുമാനത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും പെരുമാറും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഭദ്രമാകും. അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാകും.

അനിഴം രാശിക്കാർ ചെറുപ്പം മുതലേ സമ്പാദിക്കുന്നവരാകും. പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നവരാകും. ഇവർ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരാണ്. ഇവർക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടാകും. ജോലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ശോഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

