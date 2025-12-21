English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Lakshmi Narayana Yoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്മീ നാരായണയോ​ഗം; ഈ രാശികൾക്ക് അളവില്ലാത്ത സമ്പത്തും സൗഭാ​ഗ്യവും, നിങ്ങളുടെ രാശിയേത്?

Lakshmi Narayana Yoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്മീ നാരായണയോ​ഗം; ഈ രാശികൾക്ക് അളവില്ലാത്ത സമ്പത്തും സൗഭാ​ഗ്യവും, നിങ്ങളുടെ രാശിയേത്?

Lakshmi Narayana Yoga 2026: പുതുവർഷം തുടങ്ങാൻ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ജ്യോതിഷപരമായി നിരവധി ശുഭയോ​ഗങ്ങൾ 2026ൽ രൂപപ്പെടുന്നു. 

 

ശുക്രനും ബുധനും കൂടിച്ചേർന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോ​ഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 4ന് ബുധനും 6ന് ശുക്രനും കുംഭം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇതോടെ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗംരൂപപ്പെടും. കൂടാതെ ഈ സമയം രാഹുവും കുംഭം രാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

 
ശുക്രനും ബുധനും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോ​ഗത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് നേട്ടമുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം.  

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. തൊഴിലിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോട്ടറി അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. പൂർവ്വിക സ്വത്ത് ലഭിച്ചേക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലമായ സമയമാണിത്.  

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പുതിയ വീട്, വാഹനം എന്നിവ വാങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണിത്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗവും ലക്ഷ്മീ നാരായണയോ​ഗവും ​ഗുണഫലങ്ങൾ നൽകും. വിദേശ യാത്രക്ക് യോ​ഗമുണ്ടാകും. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.  

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ബിസിനസ് നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനും മികച്ച സമയമാണിത്. കുടുംബത്തിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകും.  

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ മം​ഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ ജോലി ലഭിക്കും.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

