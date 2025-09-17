English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Budh Shukra Yuti: ചൊവ്വയുടെ രാശിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം; ഇവർക്ക് തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി

Lakshmi Narayana Yoga: വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശുക്രനും ബുധനും ചേർന്ന് ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്.  അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാരുടെ നല്ല ദിനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും.
Laxmi Narayana Rajayoga: വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.  

ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കും. ഡിസംബറിൽ ബുധനും ശുക്രനും കൂടിച്ചേർന്ന് ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

ചൊവ്വയുടെ അധികാരത്തിലുള്ള വൃശ്ചിക രാശിയിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായി ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും. 

ഈ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഭാഗ്യവും ലഭിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...  

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും. സാമൂഹിക വലയം വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മകരം (Capricorn): ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം മകരം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ വരുമാനത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം ലഭിക്കും. പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കും, തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരില്ല, ഈ സമയത്ത് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും

കുംഭം (Aquarius): ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം ഇവരുടെ  കരിയറിനും ബിസിനസ് സാധ്യതകൾക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും. കാരണം ഈ രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ കർമ്മഭാവത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തരായിരിക്കും (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)  

Rajaygoa Lakshmi Narayana Rajayoga Astrology Zodiac signs Budh Shukra Yuti

