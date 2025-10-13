Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!

Gold Rate in Kerala Today 13 October 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻറെയും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെയും വില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വർധിച്ച് 11,495 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 24 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇന്നത്തെ വില 91,960 രൂപയാണ്.
1-Oct-25- (Morning)- 87000 1-Oct-25- (Evening)- 87440 2-Oct-25- 87040
3-Oct-25- (Morning)- 86,560 (Lowest of Month) 3-Oct-25- (Evening)- 86920 4-Oct-25- 87560
5-Oct-25- 87560 6-Oct-25- 88560 7-Oct-25- 89480 8-Oct-25- (Morning)- 90320
8-Oct-25- (Evening)- 90880 9-Oct-25- 91040 10-Oct-25- (Morning) - 89680 10-Oct-25- (Evening)- 90720
11-Oct-25- (Morning)- 91120 11-Oct-25- (Evening)- 91720 12-Oct-25- 91720 13-Oct-25- 91,960 (Highest of Month)