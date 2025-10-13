English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!

Gold Rate Kerala Today: താഴോട്ടില്ലാതെ സ്വർണം; ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ, പവന് കൂടിയത് ഇത്ര!

Gold Rate in Kerala Today 13 October 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻറെയും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെയും വില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
  • Oct 13, 2025, 10:12 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 30  രൂപ വർധിച്ച് 11,495 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.

2 /7

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 24 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇന്നത്തെ വില 91,960 രൂപയാണ്.

3 /7

1-Oct-25- (Morning)- 87000 1-Oct-25- (Evening)- 87440 2-Oct-25- 87040

4 /7

3-Oct-25- (Morning)- 86,560 (Lowest of Month) 3-Oct-25- (Evening)- 86920 4-Oct-25- 87560

5 /7

5-Oct-25- 87560 6-Oct-25- 88560 7-Oct-25- 89480 8-Oct-25- (Morning)- 90320

6 /7

8-Oct-25- (Evening)- 90880 9-Oct-25- 91040 10-Oct-25- (Morning) - 89680 10-Oct-25- (Evening)- 90720

7 /7

11-Oct-25- (Morning)- 91120 11-Oct-25- (Evening)- 91720 12-Oct-25- 91720 13-Oct-25- 91,960 (Highest of Month)

Gold Rate in Kerala Today ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola