  • Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപയുടെ വർധനയോ? സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...

Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപയുടെ വർധനയോ? സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...

Gold Rate in Kerala Today 14 October 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധന. 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

 
2400 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ 94360 രൂപയായിരിക്കുകയാണ് ഒരു പവന്റെ വില.  

ഒരു ​ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 300 രൂപയാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ​ഗ്രാമിന് വില 11,795 രൂപയായി.  

ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

ഒക്ടോബർ 8നാണ് സ്വർണവില ആദ്യമായി 90,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോയെങ്കിലും വീണ്ടും കുതിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു.   

ഒക്ടോബർ 3ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 86,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. 7800 രൂപയുടെ വർധനവാണ് 11 ദിവസം കൊണ്ട് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.   

