  • Gold Rate in Kerala Today: സ്വർണ്ണവില രാവിലെ മുകളിലോട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് താഴേക്ക്; പവന് 1,600 രൂപയുടെ ഇടിവ്

Gold Rate in Kerala Today 21 October 2025; കൂടിയതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില

 

സ്വർണ്ണം പവന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒറ്റയടിക്ക് വർദ്ധിച്ചത് 1,520 രൂപയാണ്. ഉച്ചയോടെ ഇത് 1,600 രൂപ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്

 
1,600 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 95,760 രൂപയായി താഴ്ന്നു. ഗ്രാമിന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,970 രൂപയിലെത്തി.  

രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടിവ് കണ്ട് ആശ്വസിച്ചവർക്ക് ഇടിത്തീയായാണ് രാവിലെ സ്വർണ്ണനിരക്ക് ഉയർന്നത്. എന്നാൽ കൂടിയതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണവില.   

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലുമായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലത്തെ സ്വർണവ്യാപാരം. രാവിലെ ഒരു പവന് 97,360 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,170 രൂപയുമായിരുന്നു.  

എന്നാലും, ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി ഒക്കെയായി എന്തായാലും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും    

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 95,760 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം    

Gold price today Gold rate update Gold price Gold rate സ്വർണ്ണവില സ്വർണ്ണനിരക്ക്

