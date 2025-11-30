English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ZEE: ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ; ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര

ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ

ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുടെ 'മീഡിയ പവർഹൗസ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ന് 75-ാം വയസ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യുവ തലമുറക്ക് നൽകുന്ന മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ...  

ഒരു വ്യക്തി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം മുതൽ അയാളുടെ പതനം ആരംഭിക്കും. യുവതലമുറ എപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും, പുതിയത് പഠിക്കാനും, സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും ശ്രമിക്കണം.

നവീകരണം എന്നത് പണമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയല്ല, മറിച്ച് തലച്ചോറിൻ്റെയും ജിജ്ഞാസയുടെയും ഫലമാണ്. സാധാരണക്കാർക്കും അസാധാരണമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും. സർഗ്ഗാത്മകത നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്, അത് കാണാനുള്ള കഴിവാണ് വേണ്ടത്.  

വിജയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പാഠങ്ങൾ പരാജയം നൽകും. പരാജയത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നയാൾക്ക് മാത്രമേ ഭാവിയിൽ ശക്തമായ സംരംഭകനായി മാറാൻ കഴിയൂ. പരാജയത്തെ ഭയപ്പെടാതെ, അതിനെ ഒരു ഗുരുവിനെപ്പോലെ സ്വീകരിച്ച്, അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക.  

അറിവ് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അനുഭവം നേടാൻ കഴിയും, എന്നാൽ കഴിവ് ജന്മനാ ലഭിക്കുന്നതും, കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ നേടുന്നതുമാണ്.നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ കഴിവുള്ള ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തൻ്റെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ വിജയം ലഭിക്കൂ.  

ബിസിനസ്സിലെ യഥാർത്ഥ ശത്രു 'ഭയം' ആണ്. ഭയത്തെ കീഴടക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വലിയ റിസ്കുകൾ എടുക്കാനും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയൂ. ഭയത്തെ ഒരു തടസ്സമായി കാണാതെ, പ്രചോദനമായി മാറ്റുക. വെല്ലുവിളികളാണ് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുക.  

ബിസിനസ്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളെയും ജീവനക്കാരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോലാണ്. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ദീർഘായുസ്സ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സിൽ വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം.

പ്രകടനത്തെ മൂല്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അളക്കണം. എങ്കിലേ ബിസിനസ്സിൽ ഉയരം ഉണ്ടാകൂ.  

പഴയ ചിന്താഗതികളെ തകർക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ നവീകരണം നടത്താൻ കഴിയൂ.പുതിയത് നേടുന്നതിന് പരമ്പരാഗത അതിരുകൾക്ക് പുറത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.  

ബിസിനസ്സ് യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വികാരങ്ങളും അതിന് പ്രധാനമാണ്. ആളുകളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ക്ഷമയും, മനസ്സിലാക്കലും, ബഹുമാനവും അനിവാര്യമാണ്. വൈകാരിക സ്ഥിരതയാണ് ശക്തമായ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്.  

ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനും മറ്റുള്ളവരെ തൻ്റെ ദിശാബോധം കൊണ്ട് പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ് നേതാവ്. ഒരു നല്ല നേതാവ് തൻ്റെ തെറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ടീം ഒരു നേതാവിൻ്റെ തെറ്റ് തിരുത്തിയാൽ, അദ്ദേഹം ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു നേതാവിൻ്റെ ജോലി ദിശാബോധം നൽകുക മാത്രമല്ല, ടീമിനെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ്.

