/Lionel Messi: ലോകഫുട്ബോളിലെ ഒരേയൊരു മിശിഹ!!! ഈ റെക്കോർഡുകൾ മെസ്സിയ്ക്ക് മാത്രം സ്വന്തം...

Lionel Messi: ലോക ഫുട്ബോളിൽ ലയണൽ മെസ്സിയ്ക്ക് ഇനി കീഴടക്കാൻ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന ആശ്ച്വര്യമാണ് ആരാധകർക്കുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 200 കളികളും മെസ്സി പൂർത്തിയാക്കി.
ലോക ഫുട്ബോളിലെ മാന്ത്രികനും മിശിഹയും ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി മറ്റൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല. ലയണൽ മെസ്സിയെന്ന അർജന്റീനക്കാരൻ, 38 വയസ്സുകാരൻ ഫുട്ബോളിന്റെ കൊടുമുടികൾ ഓരോന്നും കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുന്നു. ഇനി നേടാൻ എന്തുണ്ട് ബാക്കി എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും മെസ്സി ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക.അൽജീരിയക്കെതിരായ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ നേടിയ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക്കോടെ മെസ്സി ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി തന്റെ പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മെസ്സിയുടെ പ്രധാന ലോകകപ്പ് റെക്കോർഡുകൾ നോക്കാം. (Image Credits : X)
അൽജീരിയക്കെതിരെ ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങും മുമ്പ് 13 ഗോളുകളായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ അക്കൌണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഹാട്രിക് നേട്ടത്തോടെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 16 ആയി. ജർമ്മൻ ഇതിഹാസ താരം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡിന് ഒപ്പമെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെസ്സി ഇപ്പോൾ
2006-ൽ ജർമ്മനിയിൽ ആയിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റം. അതിന് ശേഷം 2010, 2014, 2018, 2022, ഇപ്പോൾ 2026. തുടർച്ചയായി ആറ് ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ കളിക്കളത്തിലിറങ്ങുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് ലയണൽ മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി.
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് കൂടി മെസ്സി മറുകടന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമെന്ന റെക്കോർഡ്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ തന്നെ ഈ റെക്കോർഡ് മെസ്സി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ജർമൻ താരം ലോതർ മത്തേവൂസിന്റെ 25 മത്സരങ്ങളെന്ന റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നു അന്ന് മറികടന്നത്. അൾജീരിയയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തോടെ മെസ്സിയുടെ മത്സരങ്ങൾ 27 ആയി.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന 2010 ലോകകപ്പിൽ ഒഴികെ, കളിച്ച എല്ലാ ലോകകപ്പുകളിലും മെസ്സി ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ശേഷം 5 വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമായി ലയണൽ മെസ്സി മാറി.
ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരേയ്ക്കും ആർക്കും സാധ്യമാകാത്ത ഒരു നേട്ടം... രണ്ട് ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരങ്ങൾ. അതും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു താരമാണ് ലയണൽ മെസ്സി. ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരന് നൽകുന്നതാണ് 'ഫിഫ ഗോൾഡൻ ബോൾ' പുരസ്കാരം. 2014 ലും 2022 ലും ആണ് മെസ്സി ഈ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കളിയിലെ മികച്ച താരമായിതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട റെക്കോർഡും മെസ്സിക്കാണ്. കരിയറിലുടനീളം 10 തവണയാണ് മെസ്സി ലോകകപ്പിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.