ആകാശ കാഴ്ചകൾ എന്നും നമുക്ക് അത്ഭുതമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു അത്ഭുതമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്.
2027ലെ സൂര്യഗ്രഹണം ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരിക്കും. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ദൈര്ഘ്യമേറിയ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് 2027ൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്.
സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരികയും സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഈ കാലഘട്ടം വളരെ സവിശേഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സൂര്യഗ്രഹണം എല്ലാ രാശിക്കാരെയും വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്
2027 ഓഗസ്റ്റ് 2 നാണ് ദൈർഘ്യമേറിയ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക. ഈ സമയത്ത് മിനിറ്റുകളോളം പകൽവെളിച്ചം മാറി കടുത്ത ഇരുട്ടാകും. രാത്രിക്ക് സമാനമായ രീതിയായിരിക്കും ചിലയിടങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുക.
ഏകദേശം 6 മിനിറ്റ്, 20 മുതല് 23 സെക്കന്ഡ് വരെ ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് 2027ൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം. ഈ സമയം പൂര്ണ്ണ ഇരുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടും. സാധാരണയായി 2 മുതല് 3 മിനിറ്റ് വരെ മാത്രമാണ് ഒരു പൂര്ണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം നീണ്ടുനില്ക്കുക.
ഇന്ത്യയിൽ ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാണോ? രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുക. അതും ഭാഗികമായി മാത്രമെ ഈ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുകയുള്ളൂ. പൂര്ണ്ണ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പോലെ അത്ര ആകര്ഷകമായിരിക്കില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഭാഗികമായി ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ. മുംബൈ, ഡല്ഹി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളില് സ്ഥലം അനുസരിച്ച് 20-40% കവറേജ് ലഭിച്ചേക്കാനുള്ള സാധ്യതയണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സ്പെയിനിന്റെ അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്ത് നിന്ന് ജിബ്രാള്ട്ടര്, മൊറോക്കോ, അള്ജീരിയ, ടുണീഷ്യ, ലിബിയ, ഈജിപ്ത്, സൗദി അറേബ്യ, യെമന്, സൊമാലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുമെന്നാണ് വിവരം. രാത്രിക്ക് തുല്യമായ പ്രതീതി ആയിരിക്കും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുക. ഈ സമയത്ത് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങള് ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ അന്തരീക്ഷത്തില് ചൂടിന് നേരിയ കുറവുണ്ടാകും.
ഹൈന്ദവ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭൂമിയിലും മനുഷ്യരിലും ഇത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. 12 രാശികളെയും ഇത് വ്യത്യസ്തമായാണ് ബാധിക്കുക. ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റങ്ങളുടെയും മുന്നറിയിപ്പുകളുടെയും പ്രതീകമാണിത്. പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾക്കും ചിലർക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു കിട്ടാനും ഈ ഗ്രഹണം കാരണമാകും.
