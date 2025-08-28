Lord Vishnu Favourite Zodiacs: ഇവർ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രിയ രാശിക്കാർ; ലഭിക്കും സമ്പത്തും അത്യാഢംബര ജീവിതവും

ഹിന്ദുമത വിശ്വാസ പ്രകാരം, പ്രപഞ്ച സംരക്ഷകനായി കണക്കാക്കുന്ന ദൈവമാണ് മഹാവിഷ്ണു. ചില രാശിക്കാരോട് മഹാവിഷ്ണുവിൻറെ പ്രിയം അൽപം കൂടും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻറെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മഹാവിഷ്ണുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പണത്തിന് കുറവുണ്ടാകില്ല. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻറെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ഇടവം രാശിക്കാർ മഹാവിഷ്ണുവിൻറെ പ്രിയ രാശിക്കാരാണ്. ഇവർ വിഷ്ണുവിൻറെ കൃപ എന്നും ഉണ്ടാകും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിജയമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒരിക്കലും ഇവരെ അലട്ടില്ല.
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും മഹാവിഷ്ണുവിൻറെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ ഇവർക്കാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് എന്നും മഹാവിഷ്ണുവിൻറെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. ഇവർക്ക് മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടാകും. സമ്പത്ത് വർധിക്കും. ആഢംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ യോഗമുണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാർ മഹാവിഷ്ണുവിൻറെ പ്രിയ രാശിക്കാരാണ്. ഇവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിജയമുണ്ടാകും. ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകില്ല. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
