Love Horoscope May Month: അപ്രതീക്ഷിത പ്രണയവും പ്രണയവിവാഹവും; മെയ് മാസത്തിലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം

Love Horoscope May Month: 12 രാശിക്കാരുടെയും മെയ് മാസത്തിലെ പ്രണയ ജീവിതം എങ്ങനെ?
ദാമ്പത്യത്തിലും പ്രണയത്തിലും ഈ മാസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തെന്ന് നോക്കാം
മേടം രാശി: ബന്ധങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുരോഗതി വന്നുചേരും. മനസ്സിന് സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. പുതിയ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം രാശി: ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രണയബന്ധം മുന്നോട്ടു പോയെന്നു വരില്ല. അവിചാരിതമായ തടസ്സങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അവിചാരിതമായ നഷ്ടങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മിഥുനം രാശി: പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പങ്കാളിയിൽ മനംമാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതു കാര്യത്തിലും ദോഷാത്മകമായ പരിവർത്തന സാധ്യത കാണുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മനസ്സിന്റെ പ്രണയ പ്രതീക്ഷകളിൽ ഇടിവ് തട്ടാനും സാധ്യയുണ്ട്.
കർക്കടകം രാശി: പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഏതു കാര്യത്തിലും അനുകൂലമായി വരും. ദീർഘനാളത്തെ പ്രണയം പൂവണിയും. സംഭാഷണങ്ങളിൽ മിതത്വവും കരുതലും സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ചിങ്ങം രാശി: പ്രണയബന്ധം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം. പലതരം അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാവിധ ഗ്രഹദോഷങ്ങളും പ്രണയത്തിലെ തടസ്സങ്ങളും മാറുന്നതിനായി ഒരു സ്വയംവരപൂജ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാകും.
കന്നി രാശി: പ്രണയം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. മനസ്സിനു സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. കർമ്മമേഖലയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരുമായി അവിചാരിത സൗഹൃദം രൂപംകൊള്ളും.
തുലാം രാശി: ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നുചേരും. ദീർഘനാളത്തെ പ്രണയം പൂവണിയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിവാഹ കാര്യത്തിലും ഉടനെ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും. പ്രണയവിവാഹം ഉടനെ നടക്കുന്നതിനു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്.
വൃശ്ചികം രാശി: പ്രണയ രാശിയിൽ ദോഷകാലമാണ് ഇപ്പോൾ. അവിചാരിതമായി ചില തടസ്സങ്ങളും മനഃക്ലേശങ്ങളും സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. ദീർഘകാലമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ മടുപ്പിലേക്കു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സംസാരത്തിലൂടെ കുടുംബത്തിൽ അകല്ച്ചയുണ്ടാകും സാധ്യയുണ്ട്.
ധനു രാശി: പ്രണയബന്ധത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ദീർഘകാലമായി നില നിന്നിരുന്ന പ്രണയങ്ങൾ സഫലതയിൽ എത്താൻ സാധ്യയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിന്റെ ആശീർവാദത്തോടെ പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇടയാകും. ജീവിതത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മകരം രാശി: ഗുണവും ദോഷവും സമ്മിശ്രമായി എത്തും. ധനപരമായ അസ്വസ്ഥതകളും തൊഴിൽ രംഗത്തെ പ്രതിബന്ധങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കാൻ ഇടയാകും. സംസാരങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബത്തിലും ചില അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാകും. പ്രേമസാഫല്യത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം രാശി: കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കാനിടയാകും. മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന ദിനങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ദീർഘകാലമായ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രണയവിവാഹം നടക്കും
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.