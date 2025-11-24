Nov 24 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ രാശിക്കുണ്ടോ ഈ ഭാഗ്യം? നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം

നവംബർ 24 പ്രണയ ജാതകം
മേടം: കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുക. ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും, സൗഹൃദങ്ങൾ പിന്തുണയായി തുടരും.
ഇടവം: ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥതയും ആശ്വാസവും നിലനിർത്തും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പങ്കാളിയുമായും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും.വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കും.
മിഥുനം: സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നിയന്ത്രണം വേണം. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക. ജീവിത്തിൽ സന്തോഷം വർധിക്കും.
കർക്കിടകം: ബന്ധങ്ങൾ അർത്ഥപൂർണ്ണമായി നിലനിൽക്കും. കുടുംബവുമായുള്ള അടുപ്പം വർധിക്കും. ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകും.
ചിങ്ങം: പങ്കാളിയോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ശക്തമായി തുടരും.കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ നയതന്ത്രപരമായും സത്യസന്ധമായും സമീപക്കണം.
കന്നി:ഇവർ ദാമ്പത്യത്തെ ഒരു മത്സരമായി കാണാനിടയുണ്ട്. പ്രണയം ഉണ്ടായാലും ഇവരുടെ 'ഭരിക്കാൻ പിറന്നവർ' എന്ന മനോഭാവം പ്രണയത്തെ ശുഷ്കമാക്കും.
തുലാം: ഈ രാശിക്കാർ ബന്ധങ്ങളിൽ സാവധാനം നീങ്ങുകയും വ്യക്തമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും വേണം. സ്നേഹം വളർത്തുന്നതിനും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രണയപരമായ ഭാവി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു അനുയോജ്യമായ ദിനമാണിന്ന്.
വൃശ്ചികം: നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് പ്രണയഫലത്തിൽ പറയുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നിലനിർത്തുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം.
ധനു: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശരിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രണയഫലത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരു ബന്ധത്തിലേക്കും തിടുക്കം കൂട്ടരുത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമെടുക്കും.
മകരം: നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണെന്ന് പ്രണയഫലത്തിൽ പറയുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നും പങ്കാളിയുമായി തുറന്നു സംസാരിക്കാമെന്നും പ്രണയഫലത്തിൽ പറയുന്നു. കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ വിവാഹമാക്കി മാറ്റുന്നത് പരിഗണിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
മീനം: നിങ്ങളുടെ കാമുകൻ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങളും സമയവും നൽകുമെന്ന് പ്രണയഫലത്തിൽ പറയുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതാക്കും. നിങ്ങളുടെ കാമുകനോടോ കാമുകിയോടോ നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് കഴിയുന്നത്ര തുറന്ന് പറയുകയും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ അവരുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്യുക.