English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Nov 23 Love Horoscope: പ്രണയത്തിൽ ഇന്ന് ശുക്രൻ തുണയ്ക്കും! നവംബർ 23 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം

Nov 23 Love Horoscope: പ്രണയത്തിൽ ഇന്ന് ശുക്രൻ തുണയ്ക്കും! നവംബർ 23 ലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം

ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി ഫലം

ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി ഫലം
1 /12

മേടം:നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വൈകാതെ സന്തോഷം കടന്നു വരും. പങ്കാളിയുമായി സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. പങ്കാളിയോട് സ്നേഹത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക.   

2 /12

ഇടവം:ജോലിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പങ്കാളിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കാളിയുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും.   

3 /12

മിഥുനം:നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അതേ അളവിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ കുടംബത്തെയും ബഹുമാനിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിയുമായി ഐക്യം കുറവാണ്, അതിനാൽ കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ പങ്കാളിയുടെ അഭിപ്രായവും തേടാൻ ശ്രമിക്കുക.   

4 /12

കർക്കിടകം:നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തരണം ചെയ്യും. പങ്കാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാകാം. എങ്കിലും പങ്കാളിയെ തള്ളി പറയാതിരിക്കുക.  

5 /12

ചിങ്ങം:മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിന് ചെവി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മൂന്നാമതൊരാൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക. പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തരണം ചെയ്യും.  

6 /12

കന്നി:ബന്ധങ്ങളിൽ പുതുമ ഉണ്ടാകും. പങ്കാളി ഇല്ലാത്തവർ അൽപം കാത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലൊരു പങ്കാളി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത്തിൽ വരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ മനോഹരമാകും.  

7 /12

തുലാം:പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളവർ പങ്കാളിയുമായി പിരിയാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും. മനസ് മടുപ്പിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുക.   

8 /12

വൃശ്ചികം:സുഖ സൌകര്യയങ്ങൾ തേടി പോകുമ്പോൾ ബന്ധം തകരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. പങ്കാളിയുമായി വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പങ്കാളിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എന്ന വിചാരിക്കരുത്. പങ്കാളിക്ക് മനസ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ എപ്പോളും അവസരം നൽകുക.   

9 /12

ധനു:പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ വിശ്വാസ കുറവ് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നത് ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർ പങ്കാളിയോടൊപ്പം ദൂരയാത്ര പോകും.   

10 /12

മകരം:വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും, സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇരുവരും തമ്മിൽ ബഹുമാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ബഹുമാനം കുറയുമ്പോളാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്.  

11 /12

കുംഭം:പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം തേടാതിരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർ പരമാവതി പങ്കാളിയുടെ കുറ്റം വീട്ടിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

12 /12

മീനം:പങ്കാളി ഇല്ലാത്ത രാശിക്കാർ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ,ഒരു പങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ പുതുമ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കും. പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക.  

Love Horoscope

Next Gallery

Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!

You May Like

Sponsored by Taboola