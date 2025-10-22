English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Love Horoscope October 22: ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം

മേടം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ കടന്ന് പോകും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം സമയം ചെലവിടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.  

ഇടവം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇന്ന് വളരേ നല്ല ദിവസമാണ്. പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.  

മിഥുനം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ ഇന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രണയവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എടുക്കുക.  

കർക്കിടക രാശിയിൽ ജനിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻസാധ്യത ഏറെയാണ്. പ്രണയ പങ്കാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വളരേ നല്ല ദിവസമാണ്. വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്.  

ചിങ്ങം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ ബന്ധം ശക്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായ് മനസ്സ് തുറക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്. കൂടാതെ  പങ്കാളിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.  

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. പ്രണയിക്കുന്ന ആളുമായ് സ്വകാര്യ  നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടും. പ്രണയം പറയാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്.  

തുലാം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായ് വൈകാരികമായ്  കൂടുതൽ അടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.  

വൃശ്ചിക രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിഹ്ങ്ങളുടെ പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകാം. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പങ്കാളിയെ വേദനിപ്പാക്കാതെ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.  

ധനു രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാളാണ്. നിങ്ങളുടെ  പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ അടുക്കും. പ്രണയ അഭ്യർത്ഥനകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. പങ്കാളിയുമായ് യാത്ര പോകാൻ നല്ല സമയമാണ്.  

മകരം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. നിങ്ങളുടെ  പങ്കാളിയുമായ് വൈകാരികമായ് കൂടുതൽ അടുക്കും. മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പങ്കാളിയുമാസ് പങ്കിടാൻ പറ്റിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന്.   

കുംഭം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പങ്കാളിയുമായ് യാത്ര പോകാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇന്ന്. വിവാഹവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധ്യത. പങ്കാളിയുമായ്  ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധ്യത.  

മീനം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇന്ന് ബന്ധങ്ങളിൽ കാര്യമായ  മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. സാധാരണ ദിവസം പോലെ ഈ ദിവസവും കടന്നു പോകും. പങ്കാളിയെ വാക്കുകൊണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ  ശ്രമിക്കുക.

