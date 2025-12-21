Dec 21 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലുണ്ടോ ഭാഗ്യമാറ്റങ്ങൾ? 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം

ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
മേടം (Aries): പങ്കാളിയുമായി ആഴത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കും.
ഇടവം (Taurus): പങ്കാളിയോടൊപ്പം ശാന്തമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് പുതിയ ഒരാളുമായി അടുപ്പമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പരസ്പര വിശ്വാസവും വിട്ടുവീഴ്ചയും നാളെ പ്രണയജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ്.
കർക്കടകം (Cancer): വൈകാരികമായി പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ അടുക്കും. തുറന്ന മനസ്സോടെയുള്ള സംസാരം പഴയ പിണക്കങ്ങൾ മാറാൻ സഹായിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം യാത്ര പോകാൻ അനുകൂല സമയം.
കന്നി (Virgo): പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമാണ്. പങ്കാളിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
തുലാം (Libra): അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങളിൽ സുതാര്യത നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംശയങ്ങൾ മാറും. പങ്കാളിയുമായി മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും.
ധനു (Sagittarius): പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളോട് പ്രണയം തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മകരം (Capricorn): കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന് ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ മധുരം നിലനിൽക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): പ്രണയത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ദൂരയാത്രകൾ പ്രണയബന്ധത്തെ കൂടുതൽ പുതുമയുള്ളതാക്കും.
മീനം (Pisces): പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ചെറിയ പിണക്കങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും.
