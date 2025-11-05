Love Horoscope Nov 5: ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പങ്കാളിയുമായ് പിരിയും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി അറിയൂ
മേടം: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കാൻ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. പങ്കാളിയുമായി ദൂരയാത്ര പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ഇടവം: ബന്ധങ്ങളിൽ മടുപ്പ് തോന്നാം, പക്ഷെ പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടാനും അടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ദൂരെയാത്ര പോകാൻ നല്ല സമയമാണ്. ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മിഥുനം: മാനസികമായി സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്നവർ പങ്കാളിയുമായ് അൽപം അകലം പാലിക്കുന്നത് വളരേ നല്ലതാണ്. അപ്രതീക്ഷിത സംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മനസ് വ്യതിചലിക്കാം, പങ്കാളിയെ ചതിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
കർക്കിടകം:പങ്കാളികൾ ദൂരെ ഉള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വിവാഹിതരുടെ ഇടയിൽ വഴക്കിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.
ചിങ്ങം:പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകണം എന്ന ചിന്ത ഒഴിവാക്കുക. പങ്കാളിക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക. പരസ്പരം മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം വർധിക്കും.
കന്നി:നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം മറ്റൊരാളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നിയന്ത്രക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പങ്കാളികൾ ഇല്ലാത്തവർ അൽപം സമയം നൽകുക.
തുലാം:പ്രണയ അഭ്യർത്ഥനകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും പങ്കാളിയെ കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക.
വൃശ്ചികം: പങ്കാളി ഇല്ലാത്തവർ ഉടനെ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. സൌഹൃദം പോകുമോ എന്ന ഭയം വേണ്ട, ഇഷ്ടം തുറന്ന് പറയാൻ നല്ല സമയമാണിത്. വിവാഹിതർ പങ്കാളിയുമൊത്ത് യാത്ര പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്നേഹം മനസ്സിൽ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
ധനു:ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നം നേരിടുന്നവർ പങ്കാളിയുമായ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികമായ് ബന്ധത്തിന് തയാറല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ പങ്കാളിയിൽ നിന്നും അകലുന്നതാണ് ഉത്തമം. അകൽച്ച ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിള്ളൽ വീഴാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.
മകരം:നിങ്ങളുടെ മുഖംമൂടി അഴിച്ചുമാറ്റി പങ്കാളിയുമായ് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. ബന്ധത്തിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പങ്കാളിയോട് അധികം ദേഷ്യപ്പെടാതെ സ്നേഹത്തോടെ സസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം:പങ്കാളിയെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാം, പക്ഷൊ നിങ്ങൾ ഇരുവരും സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മീനം:നിങ്ങളുടെ പ്രണയം യഥാർത്ഥമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. പങ്കാളികൾ മനസ്സുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അടുക്കും. പങ്കാളിയോട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കരുത്.
