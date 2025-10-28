English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Love Horoscope OCT 28: പ്രണയത്തിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടും; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം

Love Horoscope OCT 28: പ്രണയത്തിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടും; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം

ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം

 
1 /12

മേടം: ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് നടത്താൻ ഉത്തമ സമയമാണ്. പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. പ്രണയ സാക്ഷാത്കാരം വന്നുചേരും. മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നു പോയവർ തമ്മിൽ അടുക്കും. ദൂര യാത്ര പോകാൻ സാധ്യത.  

2 /12

ഇടവം: ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാം. പ്രണയത്തിൽ ഉള്ളവർ പങ്കാളിയെ മാനസികമായ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ  സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

3 /12

മിഥുനം: നിങ്ങൾ പങ്കാളിയുമായ് വൈകാരികരികവും ശാരീരികവുമായ് കൂടുതൽ അടുക്കും. പങ്കാളിയുടെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക. വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും.  

4 /12

കർക്കിടകം: ബന്ധത്തില്‍ ഉയര്‍ച്ച താഴ്ചകള്‍ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പങ്കാളിയെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ പിരിമുറുക്കവും പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.   

5 /12

ചിങ്ങം: ബന്ധങ്ങളിൽ മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാം. പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പവും സമയം ചെലവിടാൻ ശ്രമിക്കുക.   

6 /12

കന്നി: പ്രണയവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായ് മാനസികമായി കൂടുതൽ അടുക്കും.പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടാനും അടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ദൂരെയാത്ര പോകാൻ നല്ല സമയമാണ്. 

7 /12

തുലാം: പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ചില അസ്ഥിരതകൾ ഉണ്ടാകാം. പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നിലനിർത്തുകയും നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും വേണം. വിവാഹത്തിന് ശുഭകരമായ സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

8 /12

വൃശ്ചികം: നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം മറ്റൊരാളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നിയന്ത്രക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. മനസ്സിലുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുതൽ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിവാഹം കഴിച്ചവർ വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

9 /12

ധനു: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വളരേ നല്ല ദിവസമാണ്. പങ്കാളിയെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പോലെ തന്നെ സാമീപ്യവും അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. പങ്കാളിയുമായ് കുടുതൽ സമയം ചെലവിടാൻ അവസരം ലഭിക്കും.

10 /12

മകരം: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. വിവാഹം കഴിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വഴക്കുകൾ സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ അടുക്കും.  

11 /12

കുംഭം: നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. മാനസികമായ് നിങ്ങൾ പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ അടുക്കും. വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല സമയമാണ്. പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടാൻ സാധിക്കും.   

12 /12

മീനം:ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കാജനകമായ ദിവസമാണ്. പങ്കാളിയുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാനസികമായ് തളർത്താം. ബന്ധം സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ പങ്കാളിയുമായ് വൈകാരിക അടുപ്പം വർധിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കാൻ ഇന്ന് അവസരം ലഭിക്കും.  

Love Horoscope

Next Gallery

Monthly Horoscope November: നവംബറിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും; സമ്പൂർണ മാസഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola