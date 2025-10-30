English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം

Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം

Love Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പ്രണയബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
  • Oct 30, 2025, 07:30 AM IST
1 /12

മേടം:നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു വഴിത്തിരിവ് അടുത്തുവരികയാണ്. ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നല്ല ദിവസമാണിത്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

2 /12

ഇടവം:നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ അറ്റ് പോകാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, ആശങ്കകൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പങ്കാളിയുമായ് തുറന്നുപറയാൻ ഇന്ന് ശരിയായ സമയമാണ്. അത്തരം സത്യസന്ധമായ സംഭാഷണങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിശ്വാസം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

3 /12

മിഥുനം: ബന്ധത്തിൽ ക്ഷമ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. പ്രശ്നങ്ഹൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അവിവാഹിതർ ആത്മാർത്ഥതയും പ്രതീക്ഷയും നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പങ്കാളിയെ ഉടൻ ലഭിക്കും.

4 /12

കർക്കിടകം: ബന്ധത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വൈകാരികമായി അകലാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധത്തിൽ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകാതിരിക്കുക. എടുത്തു ചാടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. 

5 /12

ചിങ്ങം: പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ നേരം ചിലവഴിക്കാനാകും. നിങ്ങളെ സംശയിപ്പിക്കാൻ ഇട നൽകരുത്. ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ കൂടുതൽ സമയം അതിൽ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ വഷളാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രശ്നപരിഹാരം ഉടൻ സാധ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

6 /12

കന്നി: കന്നി രാശിക്കാർ ശരിയായ വ്യക്തികളെ കണ്ടുമുട്ടും. ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുമ്പോൾ സ്നേഹം ആഴമേറിയതാകും. ശരിയായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

7 /12

തുലാം: നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബന്ധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോകരുത്. ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. വേദന സഹിച്ച് ബന്ധങ്ങളിൽ നിൽക്കരുത്.

8 /12

വൃശ്ചികം: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനും ആത്മാവിനും ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും. സമ്മർദ്ദമല്ല, സമാധാനം നൽകുന്ന ബന്ധം നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശരിയായ സ്നേഹം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.

9 /12

ധനു: പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ബന്ധങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സംതൃപ്തനാണോ സത്യസന്ധനാണോയെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിശബ്ദതയാൽ മായ്ക്കാനാകില്ല. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കാൻ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക.

10 /12

മകരം: യുക്തിയേക്കാൾ ഹൃദയം കൊണ്ടാകും ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ, പ്രായോഗികമായ ചിന്തകൾ അനിവാര്യമാണ്. ശരിയായ പാതയിൽ പോകുന്നതിന് വികാരങ്ങളെ മാറ്റിനിർത്തുക. പ്രണയത്തിൽ സത്യസന്ധത പ്രധാനമാണ്.

11 /12

കുംഭം: പ്രണയത്തിൽ നാടകീയതകൾ ഒഴിവാക്കുക. ജീവിതത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ സജീവമായിരിക്കുക. പ്രണയത്തെ അതിൻറെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിൽ ആസ്വദിക്കുക. പങ്കാളിയെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

12 /12

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഒരു ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്നേഹബന്ധത്തെ പ്രതി നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മാറ്റിവയ്ക്കരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Love Horoscope Today Todays love horoscope ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം പ്രണയ രാശിഫലം ഒക്ടോബർ 30

Next Gallery

Kerala Lottery Result Today 29 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola