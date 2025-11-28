Love Horoscope Nov 28: നവംബർ 28 പ്രണയ ജാതകം: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത്?

ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
മേടം: പങ്കാളിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആഴം വർധിക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ വന്നു ചേരും. പങ്കാളി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കും.
ഇടവം: കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം വർധിക്കും. പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ ആശയവിനിമയം അനിവാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
മിഥുനം: പ്രണയം കാരണം മറ്റ് ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വന്നേക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും സൌഹൃദത്തിൽ. ബന്ധത്തിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടും. ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്.
കർക്കിടകം:ഹൃദയംഗമമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കാളിയോട് പറയും. ആശ്വാസവും സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കും. ബന്ധം ശക്തമാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. ബന്ധത്തിൽ ആശയവിനിമയം അനിവാര്യമാണ്.
ചിങ്ങം:വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. പങ്കാളിയുമായുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തീർത്തും ഒഴിവാക്കുക. പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കുക. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ മാത്രമേ മാറ്റാൻ സാധിക്കൂ.
കന്നി:പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ മാധുര്യം നിലനിൽക്കും. വൈകാരിക ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും, പങ്കാളിയോടൊപ്പം സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവിടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ നന്നായി പരിപാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
തുലാം:പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം യാത്രക്ക് സാധ്യത. പങ്കാളിയോടൊപ്പം ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം: പ്രണയം കാരണം നഷ്ടമായ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാകും. പങ്കാളിയെ ബഹുമാനിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പരസ്പര വിശ്വാസം വർധിക്കുമെങ്കിലും ഇടക്ക് കലഹം ഉണ്ടാകും.
ധനു: പ്രണയബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. വിവാഹ ആലോചനകൾ വരാൻ സാധ്യത. ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും, പങ്കാളിയെ കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി തന്നെ വെക്കണം. ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിഷ പറയുന്നത് നല്ലതല്ല.
മകരം: വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുടെ ജീവിത്തതിൽ സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം വർധിക്കും. കലഹങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. പങ്കാഴിയിൽ വിശ്വാസം വർധിക്കും.
കുംഭം: വൈകാരിക കാര്യങ്ങളിൽ തിടുക്കം കാണിക്കരുത്. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും പങ്കാളിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത് മുഴുവനായി കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. പങ്കാളിയെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മീനം: കുടുംബത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതുപോലെ പങ്കാളിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക. ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാകും. പങ്കാളിയുമായുള്ള പിണക്കം പറഞ്ഞ് തീർക്കുക.
