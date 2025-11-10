Love Horoscope Nov 10: നിങ്ങളെ തേടി പ്രണയം വരും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി

Love Horoscope Nov 10: ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി
മേടം: മാനസികമായി സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്നവർ പങ്കാളിയുമായ് അൽപം അകലം പാലിക്കുന്നത് വളരേ നല്ലതാണ്. അപ്രതീക്ഷിത സംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മനസ് വ്യതിചലിക്കാം, പങ്കാളിയെ ചതിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
ഇടവം: പങ്കാളികൾ ദൂരെ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വിവാഹിതരുടെ ഇടയിൽ വഴക്കിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.
മിഥുനം: ബന്ധങ്ങളിൽ മടുപ്പ് തോന്നാം, പക്ഷെ പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടാനും അടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പങ്കാളികൾ വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
കർക്കിടകം:പ്രണയ അഭ്യർത്ഥനകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും പങ്കാളിയെ കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക.
ചിങ്ങം:ദൂരെയാത്ര പോകാൻ നല്ല സമയമാണ്. ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് പങ്കാളിയെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിഷമ ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ തരണം ചെയ്യും.
കന്നി:പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകണം എന്ന ചിന്ത ഒഴിവാക്കുക. പങ്കാളിക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക. പരസ്പരം മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം വർധിക്കും.
തുലാം:പ്രണയ ജീവിതത്തിന് വളരെ നല്ല ദിവസമാണ് ഇന്ന്. പങ്കാളിയുമായ് പരസ്പരം മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. വൈകാരികമായ് കൂടുതൽ അടുക്കും. പ്രഫഷണൽ ജീവിതത്തിലും, പ്രണയബന്ധത്തിലും കൂടുതൽ ശോഭിക്കും.
വൃശ്ചികം:പങ്കാളിയുമായ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പങ്കാളിയുടെ അഭിപ്രായം മാനിക്കണം. പങ്കാളി ഇല്ലാത്തവർ അൽപം സമയം നൽകുക, എടുത്ത് ചാടി ഒരു ബന്ധത്തിന് പോകാതിരിക്കുക.
ധനു: ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് അവര് ഒന്നില് കൂടുതല് പ്രണയ ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് യോഗം കാണുന്നു. ഇതിൻ്റെ പേരില് പലപ്പോഴും ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പങ്കാളിയുമായ് തുറന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രണയത്തിൽ ആത്മാർഥത കാണിക്കാറില്ല.
മകരം:പ്രണയത്തിൽ അന്ധമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിവാഹ ആലോചനകൾ വരും. പങ്കാളിയെ മാനസികമായി വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
കുംഭം:ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നം നേരിടുന്നവർ പങ്കാളിയുമായ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികമായ് ബന്ധത്തിന് തയാറല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ പങ്കാളിയിൽ നിന്നും അകലുന്നതാണ് ഉത്തമം. അകൽച്ച ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിള്ളൽ വീഴാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.
മീനം: പങ്കാളി ഇല്ലാത്തവർ ഉടനെ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. സൌഹൃദം പോകുമോ എന്ന ഭയം വേണ്ട, ഇഷ്ടം തുറന്ന് പറയാൻ നല്ല സമയമാണിത്. വിവാഹിതർ പങ്കാളിയുമൊത്ത് യാത്ര പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്നേഹം മനസ്സിൽ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
