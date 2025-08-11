English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Budhaditya Malavya Yoga: ബുധാദിത്യ-മാളവ്യ രാജയോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ധനമിരട്ടിക്കും ഒപ്പം പുരോഗതിയും

Shukra Budh Surya Yuti: ജന്മാഷ്ടമിക്ക് ശേഷം ശുക്ര-ബുധ-സൂര്യൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് മാളവ്യ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് 4 രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
1 /9

ബുധനെ ആശയവിനിമയം, ബുദ്ധി, യുക്തി, ബിസിനസ് എന്നിവയുടെ ഘടകമായും സൂര്യനെ ആത്മാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഘടകമായും ശുക്രനെ സമ്പത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഘടകമായും കണക്കാക്കുന്നു. 

2 /9

മിഥുനം, കന്നി എന്നിവയുടെ അധിപനാണ് ബുധൻ, ചിങ്ങ രാശിയുടെ അധിപൻ സൂര്യനാണ്, ശുക്രൻ ഇടവം, തുലാം എന്നിവയുടെ അധിപനുമാണ്. ശുക്രനും ബുധനും സൂര്യനും അവരുടെ ചലനങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോഴെല്ലാം, രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ സൂര്യൻ കർക്കടകത്തിലാണ്. ആഗസ്റ്റ് 16 ന് കന്നിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും സെപ്റ്റംബർ 17 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. 

3 /9

ആഗസ്റ്റ് 30 ന് ബുധൻ കർക്കടകത്തിൽ നിന്ന് ചിങ്ങത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും, അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ബുധനും സൂര്യനും കന്നിയിൽ സംയോജിക്കുന്നത് മൂലം ബുധാദിത്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടും. നവംബർ 2 ന് ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ച് മാളവ്യ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും.  

4 /9

ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാജയോഗം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.  തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. വിവാഹിതർക്ക് സമയം മികച്ചതായിരിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനത്തോടൊപ്പം ആദരവും വർദ്ധിക്കും. തൊഴിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും

5 /9

തുലാം: സൂര്യ-ബുധ-ശുക്ര സംയോജനം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വരുമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഓഹരി വിപണി, പന്തയം, ലോട്ടറി എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വദേശികൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമാകും. കുടുംബവും ഭാഗ്യവും പിന്തുണയ്ക്കും. മാളവ്യ രാജയോഗത്താൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ബഹുമാനം വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കും.

6 /9

ധനു (Sagittarius): ബുധ-സൂര്യ-ശുക്ര സംയോജനം ഇവർക്ക് ഭാഗ്യകരമാകും. ഭാഗ്യം ഇവരുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും വർധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലം, തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശമ്പള വർദ്ധനവിനൊപ്പം സ്ഥാനക്കയറ്റവും ലഭിക്കും. ബിസിനസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഹ്രസ്വവും ദീർഘവുമായ യാത്രകൾ നടത്താം. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾക്ക് ആക്കം കൂടും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും.

7 /9

മകരം (Capricorn) : മാളവ്യ രാജയോഗം സ്വദേശികൾക്ക് ശുഭകരമാണ്. ബിസിനസ് വികസിക്കും, വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, പുതിയ സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും, എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്താം, മാധ്യമങ്ങൾ, ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ്, സിനിമ, മോഡലിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും

8 /9

ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ആദിത്യൻ എന്നാൽ സൂര്യൻ എന്നാണ്. ഒരു ജാതകത്തിൽ സൂര്യനും ബുധനും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. ബുധാദിത്യയോഗം അത് നിൽക്കുന്ന ജാതകത്തിന്റെ ഭാവത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ജാതകത്തിൽ ബുധനും സൂര്യനും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യേക ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. അയാൾക്ക് സമ്പത്ത്, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, ആഡംബരം, ബഹുമാനം എന്നിവ ലഭിക്കും.

9 /9

മാളവ്യ രാജയോഗം ശുക്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജാതകത്തിൽ ശുക്രൻ ലഗ്നത്തിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നോ കേന്ദ്ര ഭാവങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അതായത് ശുക്രൻ ഇടവം, തുലാം, മീനം എന്നീ രാശികളിൽ ലഗ്നത്തിൽ നിന്നോ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നോ 1, 4, 7 അല്ലെങ്കിൽ 10-ാം ഭാവങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാളവ്യ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Rajayoga Rajayoga In Karkidakam Budh Shukra Surya Yuti Budhaditya Rajayoga Malavya Rajayoga Budhaditya Malavya Rajayoga Astrology Lucky Zodiac

Next Gallery

Gold price Today 11 August 2025: ആശ്വാസം! സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര

You May Like

Sponsored by Taboola