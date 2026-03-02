English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിനത്തിലെ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ നാളുകാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം

Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിനത്തിലെ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ നാളുകാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം

Lunar Eclipse 2026 Lucky Birth Stars: മാർച്ച് മൂന്നിന് സംഭവിക്കുന്ന ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന രാജയോഗത്തിലൂടെ ചില നാളുകാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൈവരും.
  • Mar 02, 2026, 04:27 PM IST
1 /5

ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം മാർച്ച് മൂന്നിന് നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിൻറെ ഫലമായി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഇത് ജോലി, വ്യക്തിജീവിതം, ദാമ്പത്യം എന്നിവയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും.

2 /5

രാജയോഗത്തിലൂടെ 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് രാജയോഗ സമാനമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദോഷങ്ങൾ അകന്ന് ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഏതെല്ലാം നാളുകാർക്കാണ് ഗുണം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.

3 /5

ഇടവക്കൂർ: ഇടവക്കൂറിൽ വരുന്ന കാർത്തിക, രോഹിണി, മകയിരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പൂർവിക സ്വത്തുക്കൾ ലഭിക്കും. സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

4 /5

ചിങ്ങക്കൂർ: ചിങ്ങക്കൂറിൽ വരുന്ന മകം, പൂരം, ഉത്രം നാളുകാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആഗ്രഹിച്ചയിടത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. മാനസികാരോഗ്യം മികച്ചതാകും.

5 /5

കന്നിക്കൂർ: കന്നിക്കൂരിൽ വരുന്ന ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര നാളുകാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബന്ധുജനങ്ങൾ വഴി നേട്ടമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സമ്പത്ത് ഇരട്ടിയാകും. ജീവിതത്തിൽ രാജകീയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

Kumbh Rashifal kumbh rashi Lunar Eclipse 2026

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം ബാധിച്ചോ? സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?

You May Like

Sponsored by Taboola