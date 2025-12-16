English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hans Malavya Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ-മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം

Hans Malavya Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ-മാളവ്യ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം

Double Rajayoga: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഹംസ-മാളവ്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. അതിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വൻസാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.

 
Double Rajayoga In January: ജ്യോതിഷത്തിൽ അഞ്ച് മഹാപുരുഷ രാജയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. 

ഇവ ഹംസ, മാളവ്യ, ശശ്, രുചക്, ഭദ്ര എന്നിങ്ങനെയുള്ള രാജയോഗങ്ങളാണ്. 

വ്യാഴം അതിന്റെ ഉച്ചരാശിയായ കർക്കടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഹംസ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. 

ശുക്രൻ അതിന്റെ ഉച്ച രാശിയായ മീനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് മാളവ്യ മഹാപുരുഷ  രാജയോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. 

അതിലൂടെ അവർക്ക് സ്ഥാനവും വിജയവും ലഭിക്കും, മനസ്സ് സന്തോഷകരമായി തുടരും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

കുംഭം (Aquarius):  മാളവ്യ, ഹംസ രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും, ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർധിക്കും, വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും.

കന്നി (Virgo): മാളവ്യ, ഹംസ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കാം, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ലാഭം, നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസുകാരനാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ലാഭം നേടിത്തരുന്ന ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

മിഥുനം (Gemini): ഹംസ, മാളവ്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി, ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് കണ്ടെത്താനാകും. ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാനും അനുകൂല സമയം, പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭകരമായിരിക്കും. ഏതൊരു ശ്രമത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യത, കരിയർ പുരോഗതി, കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

