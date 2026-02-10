Maha Shivaratri Rudrabhishekam: ഫെബ്രുവരി 15ന് മഹാശിവരാത്രി; രുദ്രാഭിഷേകത്തിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം, പൂജാവിധി ഇങ്ങനെ...

ഫെബ്രുവരി 15നാണ് ഈ വർഷം ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ശിവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഈ ദിവസം നടത്തുന്ന ഒന്നാണ് രുദ്രാഭിഷേകം.
മഹാശിവരാത്രി ദിവസം രുദ്രാഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഐശ്വര്യവും സർവ്വവിഘ്ന നിവാരണവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇത്തവണ രുദ്രാഭിഷേകം നടത്താൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും പൂജാവിധികളും എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
ശിവരാത്രി ദിവസം രുദ്രാഭിഷേകം നടത്തുന്നതിനുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തം ഫെബ്രുവരി 15 വൈകുന്നേരം 5:04 മുതൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 6:59 വരെയാണ്. ശിവരാത്രിയിൽ നാല് യാമങ്ങളിലും അഭിഷേകം ചെയ്യാമെങ്കിലും, ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത് നിശീഥ കാലമാണ്. നിശീഥ കാല മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി 15 രാത്രി 12:09 മുതൽ 01:01 AM വരെയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ലിംഗരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചതിനാൽ രുദ്രാഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പുണ്യകരമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം.
നാല് യാമ പൂജാ സമയങ്ങൾ: ഒന്നാം യാമം: ഫെബ്രുവരി 15, 06:11 PM – 09:23 PM, രണ്ടാം യാമം: ഫെബ്രുവരി 15, 09:23 PM – 12:35 AM (ഫെബ്രുവരി 16), മൂന്നാം യാമം: ഫെബ്രുവരി 16, 12:35 AM – 03:47 AM, നാലാം യാമം: ഫെബ്രുവരി 16, 03:47 AM – 06:59 AM
പൂജാ വിധി - ശിവലിംഗം ഗംഗാജലമോ ശുദ്ധജലമോ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. പാൽ, തൈര്, തേൻ, നെയ്യ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അഭിഷേകം നടത്തുക. അഭിഷേക സമയത്ത് 'ഓം നമ ശിവായ' എന്ന മന്ത്രമോ മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രമോ ജപിക്കുക. രുദ്രാഷ്ടകം ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. ശേഷം ചന്ദനം, ഭസ്മം എന്നിവ ചാർത്താവുന്നതാണ്. ശേഷം കൂവളത്തില (ബില്വപത്രം), ധത്തുര പൂവ് എന്നിവ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക.
ശേഷം നെയ്വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ധൂപദീപങ്ങളാൽ ആരതി ഉഴിഞ്ഞ് പൂജ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം നൽകാം.
രുദ്രാഭിഷേകത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ - പാൽ: കുടുംബ സമാധാനത്തിനും സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും, തേൻ: കടബാധ്യതകൾ തീരാനും രോഗമുക്തിക്കും, നെയ്യ്: സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക്.
