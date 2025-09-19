English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Malavya Rajyog And Ruchak Rajyog: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, രുചക് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും കിടിലം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ

Double Rajayoga Effect On Dieali: വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ശുഭ-അശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.
1 /7

വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ശുഭ-അശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.

2 /7

നവംബറിൽ മാളവ്യ, രുചക് രാജയോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളും. ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയായ തുലാം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മാളവ്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. 

3 /7

ചൊവ്വ സ്വന്തം രാശിയായ വൃശ്ചികത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ രുചക്  രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു.

4 /7

ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കാം. കൂടാതെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...

5 /7

തുലാം (Libra):  മാളവ്യ രുചക് രാജയോഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന ഗൃഹത്തിൽ മാളവ്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. രുചക് രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ സമ്പത്ത് ഗൃഹത്തിലും സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, വിവാഹിതർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ലഭിക്കും, അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം

6 /7

മകരം (Capricorn): രുചക് രാജയോഗത്തിന്റെയും മാളവ്യ രാജയോഗത്തിന്റെയും രൂപീകരണം മകരം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. മാളവ്യ രാജയോഗം ഈ രാശിയിലെ കർമ്മഭാവത്തിലും, രുചക് രാജയോഗം ഈ രാശിയിലെ വരുമാന ഭാവത്തിലും സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി, തൊഴിലില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും, തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, സ്വത്തോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടാം.

7 /7

കുംഭം (Capricorn): രുചക്, മാളവ്യ രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും  അനുകൂലമായിരിക്കും. മാളവ്യ രാജ്യയോഗം ഇവരുടെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിലും രുചക് രാജയോഗം ഇവരുടെ കർമ്മ ഗൃഹത്തിലും രൂപപ്പെടും അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും, രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാം. മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാം. യുവാക്കൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാകും, സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം നേടുകയും ചെയ്യും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Malavya Rajayoga Ruchak Rajayoga Diwali 2025 Venus Transit In Libra Mars transit in Scorpio Ruchak Rajyoga malavya rajyoga മാളവ്യ രാജ്യയോഗം രുചക് രാജയോഗം ദീപാവലി 2025

