Malavya Rajayog 2026: ശുക്രദശ ഉദിച്ചു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജയോഗങ്ങളുടെ കാലം..!

Malavya Rajayog 2026: ശുക്രന്റെ സ്വാധീനം ശക്തമാകുന്നതോടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും
സ്വന്തം രാശിയായ ഇടവത്തിൽ സംക്രമിക്കുന്നത് വഴിയാണ് ശുക്രൻ മാളവ്യ രാജയോഗം സൃഷ്ട്ടിക്കും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഇത് ഗുണകരമാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം
മേടം രാശി: ഗ്യഹനിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. ആഢംബരം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വസ്തു സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ഇരട്ടി ലാഭമുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശി: ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ വിദേശയാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ഇടവരും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടും. കരിയറിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ സാധിക്കും. സ്വത്ത് തർക്കങ്ങളിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും
ചിങ്ങം രാശി: ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ശമ്പള വർദ്ധനവിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാനാകും. കൂടാതെ പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാനും അനുകൂല സമയമാണ്. വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Gold Rate Today May 11: നേരിയ ആശ്വാസം, സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ!