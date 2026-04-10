Horoscope Today Friday: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope Today Friday April 10 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഗ്രഹനില അനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം വർധിക്കും. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ബിസിനസിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും. പങ്കാളിയുമായി സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാകാം. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ തടസം നേരിട്ടേക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ക്ഷമയോടെയും ആത്മസംയമനത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണകരമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. കലാകായിക രംഗത്തുള്ളവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രശംസ ലഭിക്കും. വീട്, വാഹനം എന്നിവ വാങ്ങാൻ സാധ്യത. സാമ്പത്തികമായി അച്ചടക്കം പാലിക്കണം. ഇത് ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. പുതിയ വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടും. ഇത് ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണം. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലം പിന്തുടരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന പണം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ബിസിനസിൽ പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സന്തോഷം പങ്കിടാനാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം പ്രധാനമാണ്. പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്ത കേൾക്കാനാകും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ അവസരം. സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ വിദഗ്ദോപദേശം തേടണം. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യമുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
