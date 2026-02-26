English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്‍മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ

Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്‍മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ

Mangal Chandra Gochar: മാർച്ച് 16 ന് ചൊവ്വയും ചന്ദ്രനും ചേർന്ന് മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
Mahalakshmi Rajyog 2026: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് 2026 മാർച്ച് 16 ന് വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു സംയോജനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ സേനാപധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന  ചൊവ്വയുടെയും മനസ്സിന്റെ പ്രതീകമായ ചന്ദ്രന്റെയും സ്പെഷ്യൽ സ്ഥാനം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഈ യോഗം സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുടെയും ഒരു സൂചനയാണ്. അതിനാൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശിക്കാർക്കും അനുഭവപ്പെടും.

എന്നിരുന്നാലും മകരം, ഇടവം, മിഥുനം എന്നിവയ്ക്ക് ഈ കാലഘട്ടം കരിയർ, ബിസിനസ്സ്, നിക്ഷേപം എന്നിവയ്ക്ക് അനുകൂലമായ അടയാളങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചേക്കാം.  

മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം എങ്ങനെയാണ്? (How Mahalakshmi Rajyoga Formed?) വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ചൊവ്വയുടെ ശുഭ ഭാവം ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കേന്ദ്ര/ത്രികോണ ഭാവത്തിൽ ശക്തമായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും സംയോജിക്കുമ്പോഴോ മഹാലക്ഷ്മി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നു.

ഈ യോഗം പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ, പുതിയ അവസരങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്നിവ കൊണ്ടുവരും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് നോക്കാം

മകരം (Capricorn): ഈ രാശിക്കാർക്ക് മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ സമ്പത്തിന്റെയും വാക്കിന്റെയുടേയും ഭാവങ്ങളിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ലഭിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും കഴിയും. 

ഇടവം (Taurus):  മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ കർമ്മ ഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നു. അതിനാൽ പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം എന്നിവയുടെ സൂചനകളുണ്ട്. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമയം അനുകൂലമാണ്. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കും, ഭൗതിക സുഖങ്ങളും വർദ്ധിക്കും.

മിഥുനം (Gemini): ഈ രാശിക്കാർക്കും ഈ രാജയോഗം പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകും. കാരണം നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത്, ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനും പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭത്തിനും പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളുടെ സൃഷ്ടിക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലി മാറ്റം പരിഗണിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

