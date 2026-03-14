English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
Mahalakshmi Yoga: മഹാലക്ഷ്മി യോഗത്താൽ മാർച്ച് 16 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Chandra Mangal Yuti: പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മാർച്ച് 16 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6:13 ന് ചന്ദ്രൻ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 2026 മാർച്ച് 18 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11:35 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും
1 /8

Mangal Chandra Yuti: ജ്യോതിഷത്തിൽ ചന്ദ്രനെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ചന്ദ്രൻ ഏകദേശം രണ്ടര ദിവസം ഒരു രാശിയിൽ തുടരുന്നു. തൽഫലമായി ഇത് പലപ്പോഴും സംയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

2 /8

മനസ്സ്, അമ്മ, വികാരങ്ങൾ, മാനസിക സമാധാനം, സ്ഥിരത, സുഖം, സമ്പത്ത്, യാത്ര എന്നിവയുടെ കാരകനാണ് ചന്ദ്രൻ. ചന്ദ്രൻ ഉടൻ തന്നെ ചൊവ്വയുമായി സംയോഗിക്കും. ചന്ദ്ര-ചൊവ്വ സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

3 /8

മാർച്ച് 16 ന് ചന്ദ്രൻ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അവിടെ അത് ചൊവ്വയുമായി സംയോഗിക്കും തുഫ്ടർന്നാണ്  മഹാലക്ഷ്മി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ചില രാശികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രാജയോഗം സന്തോഷം നൽകും. മഹാലക്ഷ്മി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഏതൊക്കെ രാശികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം...  

4 /8

പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മാർച്ച് 16 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6:13 ന് ചന്ദ്രൻ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 2026 മാർച്ച് 18 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11:35 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഏകദേശം 54 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മി യോഗത്തിന്റെ ഫലം നിരവധി ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കും

5 /8

നിലവിൽ കുംഭത്തിൽ ചൊവ്വയും രാഹുവും ഉണ്ട്. തൽഫലമായി, കുംഭത്തിൽ ഒരു ത്രിഗ്രഹി യോഗവും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് വ്യക്തിക്ക് അഭിവൃദ്ധി, സമ്പത്ത്, വരുമാനം, സമൃദ്ധി എന്നിവ നൽകും.  

6 /8

മേടം (Aries):  ഇവർക്ക് ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര മഹാലക്ഷ്മി യോഗം പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോജനം ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് വരുമാനത്തിനും ലാഭത്തിനും പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. പതിനൊന്നാം ഭാവം വരുമാനം, ലാഭം, ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം, മൂത്ത സഹോദരങ്ങൾ, സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഒരു ഘടകമാണ്. 

7 /8

ചിങ്ങം (Leo): ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്താൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും സംയോഗം നടത്തുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിക്കും, അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനപരമായും ജീവിക്കാൻ കഴിയും.

8 /8

കുംഭം (Aquarius):  ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മഹാലക്ഷ്മി യോഗം ഗുണകരമാകും. അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാം, എങ്കിലും അമിത ആത്മവിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കുക അത് കാര്യമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയും ചന്ദ്രനും സംയോജിക്കുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി യോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കാം, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Rajayoga Mahalakshmi Rajayoga Chandra Mangal Yuti Chandra Gochar mangal Vochar In Meenam Mahalakshami Yoga On Meenam

Sponsored by Taboola