Mahalakshmi Yoga: മഹാലക്ഷ്മി യോഗത്താൽ മാർച്ച് 16 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Chandra Mangal Yuti: പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മാർച്ച് 16 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6:13 ന് ചന്ദ്രൻ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 2026 മാർച്ച് 18 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11:35 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും
Mangal Chandra Yuti: ജ്യോതിഷത്തിൽ ചന്ദ്രനെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ചന്ദ്രൻ ഏകദേശം രണ്ടര ദിവസം ഒരു രാശിയിൽ തുടരുന്നു. തൽഫലമായി ഇത് പലപ്പോഴും സംയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
മനസ്സ്, അമ്മ, വികാരങ്ങൾ, മാനസിക സമാധാനം, സ്ഥിരത, സുഖം, സമ്പത്ത്, യാത്ര എന്നിവയുടെ കാരകനാണ് ചന്ദ്രൻ. ചന്ദ്രൻ ഉടൻ തന്നെ ചൊവ്വയുമായി സംയോഗിക്കും. ചന്ദ്ര-ചൊവ്വ സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
മാർച്ച് 16 ന് ചന്ദ്രൻ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അവിടെ അത് ചൊവ്വയുമായി സംയോഗിക്കും തുഫ്ടർന്നാണ് മഹാലക്ഷ്മി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ചില രാശികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രാജയോഗം സന്തോഷം നൽകും. മഹാലക്ഷ്മി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഏതൊക്കെ രാശികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം...
പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മാർച്ച് 16 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6:13 ന് ചന്ദ്രൻ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 2026 മാർച്ച് 18 ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11:35 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഏകദേശം 54 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മി യോഗത്തിന്റെ ഫലം നിരവധി ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കും
നിലവിൽ കുംഭത്തിൽ ചൊവ്വയും രാഹുവും ഉണ്ട്. തൽഫലമായി, കുംഭത്തിൽ ഒരു ത്രിഗ്രഹി യോഗവും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് വ്യക്തിക്ക് അഭിവൃദ്ധി, സമ്പത്ത്, വരുമാനം, സമൃദ്ധി എന്നിവ നൽകും.
മേടം (Aries): ഇവർക്ക് ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര മഹാലക്ഷ്മി യോഗം പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോജനം ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് വരുമാനത്തിനും ലാഭത്തിനും പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. പതിനൊന്നാം ഭാവം വരുമാനം, ലാഭം, ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം, മൂത്ത സഹോദരങ്ങൾ, സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഒരു ഘടകമാണ്.
ചിങ്ങം (Leo): ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്താൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും സംയോഗം നടത്തുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിക്കും, അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനപരമായും ജീവിക്കാൻ കഴിയും.
കുംഭം (Aquarius): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മഹാലക്ഷ്മി യോഗം ഗുണകരമാകും. അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാം, എങ്കിലും അമിത ആത്മവിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കുക അത് കാര്യമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയും ചന്ദ്രനും സംയോജിക്കുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി യോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കാം, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
